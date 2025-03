Sinzig will Planung für kommende Saison vorantreiben

An diesem Samstagabend (20 Uhr) sind die Volleyballer der LAF Sinzig in ihrem vorletzten Heimspiel der Saison in der Regionaliga Südwest klar favorisiert. Zu Gast in der Rhein-Ahr-Sporthalle B sind die Volleyball Junior Frankfurt II, das sieglose Schlusslicht der vierthöchsten Spielklasse.

Der Spielstart wurde nach hinten verlegt, da in der Sinziger Sporthalle zuvor der Nachwuchs aufschlägt. Die weibliche U16 der LAF spielt (ab 11 Uhr) mit Heimvorteil um die Landesmeisterschaft. In der Vorrunde zunächst gegen die TSVgg Stadecken-Elsheim, danach gegen den SC Mutterstadt. „Wir werden sicherlich auch früher in der Halle sein und wollen einen schönen Vereinstag daraus machen. Und diesen natürlich mit einem Sieg abschließen“, sagt LAF-Trainer Gilbert Deurer, der sich kaum noch daran erinnern kann, die Bestbesetzung zu vermelden.

Auch die „Schweizer Garde“ kommt nach Sinzig

Auch die „Schweizer Garde“, Manuel Michno und Lukas Echelmeyer, reisen an. „Wir hoffen, dass es Eindruck macht auf die junge Frankfurter Mannschaft, mit der wir in der Vergangenheit immer so unsere Probleme hatten“, schildert Deurer. Nur zwei Punkte holten die VJF bislang in dieser Saison, einen davon ausgerechnet im Hinspiel gegen die Sinziger. Mit 15:13 setzten sich die LAF knapp mit Tiebreak durch, hatten insgesamt in den fünf Sätzen am Ende sogar weniger Punkte.

„Frankfurt spielt unbekümmert, ist durchaus athletisch und gut ausgebildet. Und die Mannschaft hat natürlich eine steile Lernkurve. Irgendwie lag uns deren Spiel nie so recht“, warnt Deurer. Aber die Aussicht auf die Saisonpunkte 22 bis 24 und der damit verbundene große Schritt in Richtung Klassenverbleib sollte als Motivation reichen. „Dann hätten wir in den zwei anstehenden Auswärtspartien in Walpershofen und Vellmar deutlich weniger Druck und könnten zudem die Vereinsplanungen für die nächste Saison vorantreiben“, sagt Deurer.