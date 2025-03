Noch haben die Sinziger Volleyballer den Klassenverbleib in der Regionalliga nicht sicher. Am Sonntagabend soll es aber so weit sein.

Für die Volleyballer der LAF Sinzig steht am Sonntag (16 Uhr) die letzte und längste Auswärtsfahrt der Saison in der Regionalliga Südwest auf dem Plan. Die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer gastiert beim Tabellenvierten SSC Vellmar.

Auf dem siebten Rang können sich die Sinziger kurz vor dem Saisonende noch nicht zurücklehnen. Fünf Zähler Vorsprung sind es auf die SG Rodheim und die TG Mainz Gonsenheim, die aktuell auf Abstiegsrang neun steht. Beide Teams spielen noch gegen den bereits abgeschlagenen VC Ober-Roden.

Die LAF haben am letzten Spieltag den DSW Darmstadt zu Gast, für den es um den Relegationsplatz zwei gehen könnte. „Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist ein Showdown am letzten Spieltag und eine böse Überraschung. Sowohl Mainz als auch Rodheim sind nach den letzten Wochen zwei Siege absolut zuzutrauen. Wir brauchen also zwei Punkte, um ganz sicher zu sein. Die wollen wir in Vellmar holen“, sagt Deurer.

Hinspiel ging an die Sinziger

Im Hinspiel Anfang Dezember verbuchten die LAF gegen die Hessen sogar drei Zähler. Nach einem spektakulären ersten Durchgang, der 38:36 ausging, folgten zwei deutlichere Sätze. „Eine besondere Taktik ist nicht gefordert. Wir wollen wieder aus einem starken ersten Pass agieren, bauen auf unsere gute Abwehr um Konstantin Skok und Manuel Eumann und spielerische Lösungen. Meist sind uns die Gegner in der Physis ja etwas voraus“, erklärt Deurer, der auf seine Bestbesetzung hofft.