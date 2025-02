LAF bei der SG Rodheim Sinzig will Abstiegskandidaten deutlich distanzieren Lutz Klattenberg 13.02.2025, 13:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Die Sinziger Volleyballer sind auf einem guten Wege, den Klassenverbleib in der Regionalliga zu schaffen. Ein Sieg bei der SG Rodheim wäre enorm wichtig.

Mit ordentlich Rückenwind gehen die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig in die wichtige Auswärtspartie bei der SG Rodheim. Am Samstag (19 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer an der Rosbacher Sportallee. Wie wichtig die Partie für die Sinziger ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen