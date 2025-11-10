Sinzig vergibt Matchball und unterliegt Vellmar 2:3

Das war ärgerlich für die Sinziger Volleyballer. Anfangs lief es so gut gegen Vellmar, 2:0-Satzführung und Matchball – und dann nahm das Spiel doch einen ganz anderen Verlauf.
Eine bittere 2:3 (25:21, 25:21, 27:29, 18:25, 6:15)-Heimniederlage mussten die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig gegen den SSC Vellmar hinnehmen. Bitter vor allem, da die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno im dritten Satz lediglich noch einen Punkt von einem glatten und unerwarteten Drei-Satz-Erfolg entfernt gewesen war.