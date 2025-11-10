Das war ärgerlich für die LAF
Sinzig vergibt Matchball und unterliegt Vellmar 2:3
Rückkehrer Merlin Hinsche (am Ball), der den fehlenden Zuspieler Justin Haubrichs gut vertrat, und die LAF Sinzig hatten Gegner SSC Vellmar am Rande einer Niederlage, verloren nach 2:0-Führung und Matchball aber noch mit 2:3.
Das war ärgerlich für die Sinziger Volleyballer. Anfangs lief es so gut gegen Vellmar, 2:0-Satzführung und Matchball – und dann nahm das Spiel doch einen ganz anderen Verlauf.

Eine bittere 2:3 (25:21, 25:21, 27:29, 18:25, 6:15)-Heimniederlage mussten die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig gegen den SSC Vellmar hinnehmen. Bitter vor allem, da die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno im dritten Satz lediglich noch einen Punkt von einem glatten und unerwarteten Drei-Satz-Erfolg entfernt gewesen war.

