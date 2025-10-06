LAF verlieren mit 0:3 Sinzig muss sich Aufsteiger Bad Salzig klar beugen Lutz Klattenberg 06.10.2025, 10:10 Uhr

i Ballannahme von Sinzigs Justin Haubrichs (vorn) - die LAF waren bei Aufsteiger TV Bad Salzig beim 0:3 ohne Chance. Martin Gausmann

Das war diesmal nichts: Die Volleyballer der LAF Sinzig haben das Regionalligaduell in Boppard klar verloren. Aufsteiger TV Bad Salzig präsentierte sich in zu starker Form.

Im zweiten Rheinlandduell binnen einer Woche mussten die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig dieses Mal eine Niederlage einstecken. Nach dem Sieg in eigener Halle gegen den TV Feldkirchen unterlag die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno bei Liganeuling TV Bad Salzig klar mit 0:3 (19:25, 21:25, 22:25).







