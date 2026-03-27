Volleyball-Drama in der Regionalliga: LAF Sinzig kämpft ums Überleben, während die SSG Langen II entspannt aufspielt. Sinzig muss nicht nur gewinnen, sondern auch auf eine Niederlage des Konkurrenten hoffen.
Lesezeit 2 Minuten
Eine letzte Chance auf den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest haben die Volleyballer der LAF Sinzig noch. Erste Voraussetzung ist ein Heimsieg am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Rhein-Ahr-Sporthalle B beim Saisonabschluss gegen die Drittligareserve der SSG Langen, die sich tabellarisch auf dem siebten Platz stehend nicht mehr verschlechtern kann.