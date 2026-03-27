LAF spielt gegen Langen II Sinzig muss erst gewinnen und dann hoffen Lutz Klattenberg 27.03.2026, 10:52 Uhr

i Zuletzt gab es für die Sinziger Volleyballer kaum Grund zum Jubeln. Ob sich die LAF am Samstagabend nach dem Heimspiel gegen Langen II über den Regionalliga-Klassenverbleib freuen dürfen? Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Volleyball-Drama in der Regionalliga: LAF Sinzig kämpft ums Überleben, während die SSG Langen II entspannt aufspielt. Sinzig muss nicht nur gewinnen, sondern auch auf eine Niederlage des Konkurrenten hoffen.

Eine letzte Chance auf den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest haben die Volleyballer der LAF Sinzig noch. Erste Voraussetzung ist ein Heimsieg am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Rhein-Ahr-Sporthalle B beim Saisonabschluss gegen die Drittligareserve der SSG Langen, die sich tabellarisch auf dem siebten Platz stehend nicht mehr verschlechtern kann.







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