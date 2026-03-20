Entscheidung naht Sinzig mit zwei Heimspielen gegen den Abstieg Lutz Klattenberg 20.03.2026, 11:39 Uhr

i LAF Sinzigs Manuel Michno (unten) schaufelt den Ball, während seine Mitspieler Max Füllmann (Nr. 3) und Ilay Becker (Nr. 16) zuschauen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Regionalliga Südwest: Die Volleyballer der LAF Sinzig kämpfen gegen den Abstieg. Gelingt der entscheidende Sieg gegen Rodheim? Ein Heimvorteil könnte den Unterschied machen.

Jetzt müssen die Volleyballer der LAF Sinzig liefern, um den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest sicherzustellen. Zwei Heimspiele stehen für die Sinziger noch auf dem Programm. Am Sonntag (16 Uhr) kann mit einem Sieg gegen die SG Rodheim, derzeit unterer Tabellennachbar der LAF, vielleicht schon der entscheidende Schritt vollzogen werden.







Artikel teilen

Artikel teilen