Jetzt haben die Volleyballer der LAF Sinzig den Klassenverbleib in der Regionalliga so gut wie in der Tasche. Die Freude nach dem 3:2 in Walpershofen war daher groß.

Ganz wichtige zwei Punkte haben die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig im Saarland eingefahren. Beim TV Walpershofen gewann die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer mit 3:2 (25:12, 23:25, 26:24, 17:25, 15:12). Vor den beiden abschließenden Spieltagen haben die Sinziger nun fünf Punkte Vorsprung auf die SG Rodheim auf dem Relegationsplatz acht und die TG Mainz-Gonsenheim auf dem ersten Abstiegsrang.

Die LAF starteten stark und überfuhren den Gegner geradezu im ersten Durchgang. Immer wieder funktionierte die „schnelle Mitte“ sehr gut, was dann Möglichkeiten für die Außenangreifer brachte. Deutlich ging der erste Satz an die Sinziger.

Ein munteres Hin und Her

Walpershofen wechselte zum zweiten Durchgang, agierte in der Folge deutlich besser und führte im zweiten Satz lange. Am Ende wurde es knapp, aber der Durchgang ging an die Gastgeber. Der dritte Satz verlief ähnlich. Walpershofen legte vor, die LAF zogen nach und wurden zum Ende hin immer besser. Im dritten Druchgang reichte dies zum knappen Satzgewinn.

Das muntere Hin und Her setzte sich fort. Allerdings schwächelte im vierten Satz die Annahme der Sinziger – und so ging es in den Tiebreak. Da führten die Gäste von Beginn an bis zum Seitenwechsel beim 8:6 und behaupteten den knappen Vorsprung auch danach bis zum Matchgewinn.

„Für uns sind diese Punkte natürlich enorm wichtig. Ein großer Schritt in Richtung Klassenverbleib.“

LAF-Trainer Gilbert Deurer

„Die Abwehr stand nicht so gut wie üblich. Dieses Mal haben die Offensivreihen das Spiel bestimmt. Für uns sind diese Punkte natürlich enorm wichtig. Ein großer Schritt in Richtung Klassenverbleib“, erklärte Deurer.

In den verbleibenden zwei Partien genügen den LAF nun zwei weitere Punkte zum sicheren Klassenverbleib. Beim SSC Vellmar steht am nächsten Wochenende das letzte Auswärtsspiel auf dem Plan, ehe in Sinzig die Saison gegen den DSW Darmstadt ihr Ende findet.

LAF Sinzig: Haubrichs, Füllmann, Skok, Eumann, Lieder, Moor, Upgang, Schmeljew, Ketterer, Bach.