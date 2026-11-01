Sinzigs Volleyballer verlieren 1:3 in Wiesbach. Trotz starken Beginns kippt das Spiel. Verletzungen und berufliche Hürden bremsen den Regionalligisten weiter aus.
Lesezeit 1 Minute
Die Volleyballer der LAF Sinzig kommen in der Regionalliga Südwest nicht in Tritt. Beim bisherigen Schlusslicht TV Wiesbach unterlag die Mannschaft des Trainerduos Melanie und Henriette Deurer mit 1:3 (25:21, 19:25, 22:25, 16:25). Schon die Rahmenbedingungen vor dem Auswärtsspiel im Saarland waren alles andere als optimal.