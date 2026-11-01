Sinzigs Volleyballer verlieren 1:3 in Wiesbach. Trotz starken Beginns kippt das Spiel. Verletzungen und berufliche Hürden bremsen den Regionalligisten weiter aus.

Die Volleyballer der LAF Sinzig kommen in der Regionalliga Südwest nicht in Tritt. Beim bisherigen Schlusslicht TV Wiesbach unterlag die Mannschaft des Trainerduos Melanie und Henriette Deurer mit 1:3 (25:21, 19:25, 22:25, 16:25).

Schon die Rahmenbedingungen vor dem Auswärtsspiel im Saarland waren alles andere als optimal.