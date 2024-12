Letztes Spiel des Jahres Sinzig kann noch zwei Plätze nach oben klettern 19.12.2024, 00:00 Uhr

i Die LAF Sinzig, hier mit Jonas Bach im Angriff, müssen in diesem Jahr noch einmal ran. Am Samstag geht es zum Nachholspiel beim TV Wiesbach. Martin Gausmann. Vollrath

In ihrem letzten Saisonspiel in diesem Kalenderjahr können die LAF Sinzig in der Volleyball-Regionalliga noch einmal Boden gutmachen. Was nicht nur für die Stimmung wichtig wäre.

Zum Jahresabschluss geht es für die Volleyballer der LAF Sinzig nach Saarbrücken. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer in der Multifunktionshalle auf den TV Wiesbach. Es ist die letzte Partie in der Hinrunde der Regionalliga Südwest.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen