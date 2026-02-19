Endspurt im Tabellenkeller Sinzig hofft auf Überraschung gegen Wiesbach Lutz Klattenberg 19.02.2026, 12:00 Uhr

i Die Volleyballer der LAF Sinzig (hier Max Füllmann am Ball und Justin Haubrichs im Vordergrund), hoffen auf eine Überraschung im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Wiesbach. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Volleyball-Regionalliga Südwest trifft die LAF Sinzig zu Hause auf Aufstiegskandidat Wiesbach. Die typische Erkältungswelle nach Karneval macht die Aufgabe kompliziert.

. Nach der kurzen Karnevalspause biegt die Volleyball-Regionalliga Südwest auf die Zielgeraden ein. Vier Partien haben die LAF Sinzig innerhalb von sechs Wochen noch zu absolvieren, drei Mal besteht dabei Heimvorteil. So auch an diesem Sonntag (15 Uhr), wenn die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno Aufstiegsaspirant TV Wiesbach erwartet.







