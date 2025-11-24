LAF verlieren mit 2:3 Sinzig bringt Führung im Tiebreak nicht nach Hause Lutz Klattenberg 24.11.2025, 11:26 Uhr

i Die Sinziger Volleyballer (in Schwarz, hier beim Block links Jonas Bach und Konstantin Skok, unterlagen dem TuS Kriftel II mit 2:3. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am Ende mussten sich die LAF Sinzig im Heimspiel gegen den TuS Kriftel II mit einem Punkt begnügen. Denn trotz Führung im Tiebreak brachten die Sinziger den Sieg nicht nach Hause.

In einem äußerst spannenden und wechselhaften Spiel in der Regionalliga Südwest mussten sich die Volleyballer der LAF Sinzig am Ende knapp geschlagen geben. In der Rhein-Ahr-Sporthalle B unterlag die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno der Zweitvertretung des TuS Kriftel nach 104 Spielminuten mit 2:3 (19:25, 25:19, 18:25, 25:17, 13:15).







Artikel teilen

Artikel teilen