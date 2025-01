Regionalliga-Rückrunde beginnt Sinzig bleibt hinter den eigenen Erwartungen Lutz Klattenberg 09.01.2025, 12:28 Uhr

i Für die LAF Sinzig beginnt die Rückrunde am Samstag mit dem Spiel beim VC Ober-Roden. Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Eigentlich wollten die Regionalliga-Volleyballer der LAF in dieser Saison nach oben schauen. Nun geht der Blick aber eher nach unten. Mit dieser Perspektive müssen sie nun in der Rückrunde klarkommen.

Die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig starten am Samstag (19 Uhr) ins neue Jahr mit einem Auswärtsspiel in Rödermark beim VC Ober-Roden. Das erste Spiel in 2025 ist gleichzeitig Rückrundenauftakt in der Regionalliga Südwest. Die LAF stehen nach den ersten zehn Spielen der Saison auf Rang sechs, Ober-Roden ist mit fünf Punkten weniger Tabellenvorletzter.

