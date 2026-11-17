Rhein-Hunsrücker Erfolge Siege für TV sebamed Bad Salzig und BGV Simmern Michael Bongard 17.11.2026, 13:10 Uhr

i Jubel bei Aufsteiger BGV Simmern über den ersten Saisonsieg: Mit 3:2 schlug der BGV den TuS Gensingen II und reichte die Rote Laterne des Schlusslichts an den Gegner weiter. Waldemar Rollheiser

Der TV sebamed Bad Salzig mischt vorne mit in der Oberliga, der BGV Simmern hat den letzten Tabellenplatz in der Verbandsliga verlassen – es war ein erfolgreiches Wochenende für die beiden Rhein-Hunsrücker Klubs.

Erfolgreiches Wochenende für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig sowie für den Verbandsligisten BGV Simmern:Oberliga: SG Haßloch/Neustadt – TV sebamed Bad Salzig 0:3. Beim Aufsteiger in Haßloch setzte sich der Regionalliga-Absteiger vom Rhein klar durch.







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