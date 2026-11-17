Der TV sebamed Bad Salzig mischt vorne mit in der Oberliga, der BGV Simmern hat den letzten Tabellenplatz in der Verbandsliga verlassen – es war ein erfolgreiches Wochenende für die beiden Rhein-Hunsrücker Klubs.
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Erfolgreiches Wochenende für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig sowie für den Verbandsligisten BGV Simmern:Oberliga: SG Haßloch/Neustadt – TV sebamed Bad Salzig 0:3. Beim Aufsteiger in Haßloch setzte sich der Regionalliga-Absteiger vom Rhein klar durch.