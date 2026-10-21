Wenn sieben Spielerinnen und der Trainer eines Teams das Gros am Kader der U18-Auswahlmannschaft beim Bundespokal stellen, ist das eine gute Nachricht. Das erfüllt den VCN auch mit Stolz – wäre da nicht ein großes „Aber“ mit Blick auf die Liga.
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In Schwerin begegnen sich an diesem Wochenende wieder einmal die U18-Auswahlmannschaften der Bundesländer zum Volleyball-Bundespokal. Neuwied ist dabei der Ausgangspunkt für die besten Junioren und Juniorinnen aus Rheinland-Pfalz (RLP). Nach einer Übernachtung im Schloss Engers tritt der Tross am Donnerstagvormittag die Reise nach Mecklenburg-Vorpommern an.