Maifeld Volleys in St. Ingbert SG will wieder in die Erfolgsspur zurück Christian Müller 06.12.2024, 15:57 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Alex

Mit einem Auswärtsspiel in Rohrbach geht es für die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys in der Oberliga weiter.

Nach zwei Niederlagen gegen Topteams der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar peilen die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys am neunten Spieltag ihren fünften Saisonsieg an. Auf dem Papier kein schwieriges Unterfangen, gastieren sie doch am Sonntag (ab 13 Uhr) in der Rohrbachhalle in St.

