Erster Heimspiel-Sieg der SG Koblenz Maifeld Volleys in der Oberliga! Überraschender 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer VSG Saarlouis, der die SG auf Platz sieben katapultiert.
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Erstes Heimspiel, erster Saisonsieg. Wichtige Punkte im „Kampf um den Klassenverbleib“. Denn den hatte Trainer Peter Nogueira Schmid schon vor Saisonstart in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ausgerufen. Durch das überraschende 3:1 (25:22, 12:25, 25:23, 25:17) gegen die als Tabellenführer in die Polcher Maifeldhalle gereiste VSG Saarlouis rückte die SG auf Platz sieben vor, punktgleich mit dem Vierten VSG und nur einen Zähler hinter Platz zwei.