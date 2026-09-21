3:1 gegen bisherigen Primus SG-Volleyballerinnen überraschen zu Hause die Liga Christian Müller 21.09.2026, 15:05 Uhr

i Gute Stimmung bei den Maifeld Volleys: Der erste Saisonsieg ist da. Maximilian Mohr. MM15Photo

Erster Heimspiel-Sieg der SG Koblenz Maifeld Volleys in der Oberliga! Überraschender 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer VSG Saarlouis, der die SG auf Platz sieben katapultiert.

Erstes Heimspiel, erster Saisonsieg. Wichtige Punkte im „Kampf um den Klassenverbleib“. Denn den hatte Trainer Peter Nogueira Schmid schon vor Saisonstart in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ausgerufen. Durch das überraschende 3:1 (25:22, 12:25, 25:23, 25:17) gegen die als Tabellenführer in die Polcher Maifeldhalle gereiste VSG Saarlouis rückte die SG auf Platz sieben vor, punktgleich mit dem Vierten VSG und nur einen Zähler hinter Platz zwei.







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