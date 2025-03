Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys haben am 20. und letzten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ihre zwölfte Saisonniederlage kassiert und die Saison auf dem achten Platz beendet. Den Klassenverbleib hatte die Spielgemeinschaft aus FC Wierschem und TV Lützel schon vor dem abschließenden 1:3 (15:25, 26:24, 22:25, 21:25) beim VSC Spike Guldental klargemacht.

„Natürlich ist es schade, mit einer Niederlage aus der Saison rauszugehen“, sagte SG-Interimstrainerin Laura Wey. „Aber Platz acht ist kein Weltuntergang, auch wenn wir uns vor der Saison alle sicher etwas Besseres ausgemalt hatten.“

Diagonalangreiferin Nickel ist nicht zu bremsen

Nach der Hinrunde hatten die Koblenz Maifeld Volley noch auf Rang sechs gelegen, diese Position konnten sie im neuen Jahr wegen großer Personalprobleme, aber auch nachlassender Form nicht halten. „Wenigstens hatten wir mit dem Abstieg zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun“, sagte Wey.

In Langenlonsheim ging es zum Abschluss nur noch darum, ob der gastgebende VSC die SG noch überholen könnte. Dafür war ein Heimsieg nötig, und den holten die Guldentalerinnen verdientermaßen, weil sie über die gesamten 93 Minuten Spielzeit stark aufschlugen. „Damit haben sie uns teilweise überrannt“, sagte Wey. Außerdem sei VSC-Diagonalangreiferin Sophie Nickel – später zur besten Spielerin gewählt – von der SG nicht zu bremsen gewesen.

Gegner der Volleys hat am Ende stets die besseren Nerven

Die Gäste brachten nur im zweiten Satz die nötigen Annahmen zur Zuspielerin Sina Bruchhäuser, die dann zumeist Angreiferin Larissa Dietzler erfolgreich bediente. In den Sätzen drei und vier trug die SG laut Trainerin zwar „zu einem guten Volleyballspiel mit langen Ballwechseln“ bei, am Ende hatte jedoch stets der VSC die besseren Nerven. Und so endete auch für Laura Wey ihre kurze Amtszeit ohne Sieg, sie steht dem Klub „erst mal in keiner Funktion“ zur Verfügung. „Ich bin aber sehr dankbar, dass ich das Vertrauen bekommen habe.“

SG Koblenz Maifeld Volleys: Bruchhäuser, Dorgeist, Larissa Dietzler, Clasani, Hennoch, Walther; Löcher; Linden, Hewel, Konrath.