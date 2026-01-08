Oberbieber spielt in Polch SG-Trainer Nogueira Schmid erwartet Drama im Derby Christian Müller 08.01.2026, 16:10 Uhr

i Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld erwarten Drama im Derby. Jörg Niebergall

Im spannenden Oberliga-Derby kämpfen die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld im Abstiegskampf gegen den klaren Favoriten VfL Oberbieber. Kann der Außenseiter für eine Überraschung sorgen?

Das neue Jahr und die Rückrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar starten mit einem brisanten Rheinlandduell: Am 10. Spieltag treffen die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys in der Maifeldhalle in Polch auf den VfL Oberbieber. „Wir werden hoch motiviert ins Derby gehen“, verspricht SG-Trainer Peter Nogueira Schmid vor dem Heimspiel am Sonntag (ab 16 Uhr).







