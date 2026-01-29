Schlusslicht aus Speyer SG Koblenz-Maifeld Volleys müssen gewinnen Christian Müller 29.01.2026, 16:12 Uhr

i Die SG Koblenz-Maifeld Volleys stehen bei dem sieglosen Schlusslicht aus Speyer vor einer Pflichtaufgabe. Jörg Niebergall

Volleyball-Oberliga: Koblenz-Maifeld kämpft um Klassenverbleib gegen siegloses Schlusslicht Speyer. Für Koblenz ist ein Sieg Pflicht.

Das Auswärtsspiel in der 13. Runde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fällt für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys unter die Kategorie Pflichtaufgabe. Angesichts der Tabellensituation bei noch sechs ausstehenden Spieltagen spricht Trainer Peter Nogueira Schmid vor dem Duell mit dem sieglosen Schlusslicht TSV Speyer am Samstag (ab 19 Uhr) in der Osthalle in Speyer Klartext: „Wir respektieren den TSV wie jeden anderen Gegner. ...







