Maifelderinnen gegen Saarlouis SG kann durch Sieg den Abstiegsplatz verlassen Christian Müller 22.01.2026, 13:17 Uhr

i Die Ruhe bewahren müssen Trainer Peter Nogueira Schmid (Mitte) und die SG Koblenz-Maifeld Volleys im wichtigen Heimspiel in Koblenz gegen Saarlouis. Jörg Niebergall

Im Abstiegskampf der Volleyball-Oberliga steht die SG Koblenz-Maifeld Volleys vor entscheidenden Duellen. Der erste Heimsieg könnte den Sprung vom Abstiegsplatz bedeuten – die Ausgangslage ist spannend.

Für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys stehen im Abstiegskampf der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nun entscheidende Wochen mit Duellen an, bei denen praktisch Siegpflicht besteht. Das erste Spiel davon steigt am Sonntag (ab 16 Uhr) auf dem Koblenzer Asterstein, wo die Mannschaft von Trainer Peter Nogueira Schmid in der Gymnasialhalle den Tabellennachbarn VSG Saarlouis (elf Punkte) empfängt.







