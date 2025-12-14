Maifeld Volleys verlieren SG geht trotz 0:3 zufrieden in die Pause Christian Müller 14.12.2025, 13:59 Uhr

i Zwar gab's für die SG Koblenz-Maifeld Volleys eine 0:3-Niederlage beim SV Gonzerath, dennoch freuten sich die SG-Volleyballerinnen über eine gute Leistung beim noch ungeschlagenen Tabellenführer. Maximilian Mohr

Trotz 0:3 gegen Tabellenführer Gonzerath bewahren die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys die Moral. Ein unerwartetes Trainer-Duo lenkt das Team, während der eigentliche Coach in der dritten Liga brilliert.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben ihr letztes Spiel der Hinrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und des Kalenderjahres beim Tabellenführer SV Gonzerath mit 0:3 (18:25, 16:25, 15:25) verloren, gehen aber „trotzdem mit einem guten Gefühl ins neue Jahr“.







