SG geht trotz 0:3 zufrieden in die Pause

Trotz 0:3 gegen Tabellenführer Gonzerath bewahren die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys die Moral. Ein unerwartetes Trainer-Duo lenkt das Team, während der eigentliche Coach in der dritten Liga brilliert.
Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben ihr letztes Spiel der Hinrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und des Kalenderjahres beim Tabellenführer SV Gonzerath mit 0:3 (18:25, 16:25, 15:25) verloren, gehen aber „trotzdem mit einem guten Gefühl ins neue Jahr“.