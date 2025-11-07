SG-Frauen wollen es wie beim 3:0 im Pokal machen

Jetzt sollen die guten Leistungen aus den vergangenen Spielen auch in einen Sieg umgemünzt werden: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys geht selbstbewusst ins Heimspiel gegen Guldental.
Bis Ende der Hinrunde, sagt Peter Nogueira Schmid, wolle er mit seinem Team eine „ausgeglichene Sieg-Niederlage-Bilanz“ erreichen. Bei neun Spielen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bis Abschluss des Kalenderjahrs ist das für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys rechnerisch zwar nicht möglich, was ihr Trainer meint, liegt aber auf der Hand: „Beides soll sich ungefähr die Waage halten, dann sind wir auf Kurs.