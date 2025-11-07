Maifeld Volleys spielen daheim SG-Frauen wollen es wie beim 3:0 im Pokal machen Christian Müller 07.11.2025, 11:34 Uhr

i Die Abwehr muss stehen bei den Koblenz-Maifeld Volleys am Sonntag im Heimspiel gegen Guldental. MM15Photo. Maximilian Mohr

Jetzt sollen die guten Leistungen aus den vergangenen Spielen auch in einen Sieg umgemünzt werden: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys geht selbstbewusst ins Heimspiel gegen Guldental.

Bis Ende der Hinrunde, sagt Peter Nogueira Schmid, wolle er mit seinem Team eine „ausgeglichene Sieg-Niederlage-Bilanz“ erreichen. Bei neun Spielen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bis Abschluss des Kalenderjahrs ist das für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys rechnerisch zwar nicht möglich, was ihr Trainer meint, liegt aber auf der Hand: „Beides soll sich ungefähr die Waage halten, dann sind wir auf Kurs.







