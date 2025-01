SSVGH-Teams weiter erster Seltsames Spiel souverän gewonnen 29.01.2025, 12:24 Uhr

Nur mit einem Rumpfaufgebot fuhr Sebastian Scherer zum Verbandsliga-Auswärtsspiel nach Mainz. Doch die personelle Not stoppte den SSVGH Idar-Oberstein nicht. Die zweite Mannschaft des Vereins kann sogar schon den Meistersekt kalt stellen.

Die Männerteams des Schulsportvereins vom Heinzenwies-Gymnasium (SSVGH) aus Idar-Oberstein verbleiben auch in den kommenden 14 Tagen auf Tabellenplatz eins in ihrer jeweiligen Liga.Die erste Männermannschaft reiste in der Verbandsliga stark ersatzgeschwächt zum Tabellenvorletzten TG Mainz-Gonsenheim IV.

