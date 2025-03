Obwohl die erste Volleyball-Männermannschaft des SSVGH Idar-Oberstein in Mainz-Bretzenheim in der Verbandsliga Süd die dritte Niederlage in Folge einstecken musste, war Coach und Abteilungsleiter Sebastian Scherer trotzdem nach Feiern zu Mute. „Schuld daran“ waren die beiden Reserve-Teams, die am Wochenende ihre beiden Meisterschaften und damit verbunden den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse perfekt machten.

Das zweite Frauenteam des SSVGH sicherte sich einen Spieltag vor Saisonende mit zwei ungefährdeten 3:0-Erfolgen gegen die SpVgg Dietersheim III und den TV Hechtsheim III die Meisterschaft in der Kreisklasse A. Damit darf die von Rebecca Gehrmann trainierte Nachwuchsmannschaft in der kommenden Saison in der Kreisliga an den Start gehen.

Die Bilanz der jungen Frauen von acht Siegen aus neun Spielen ist dabei nahezu makellos – lediglich eine Partie gegen den MTV Bad Kreuznach II ging verloren, mit 2:3 noch dazu äußerst knapp. Für Rebecca Gehrmann, die ihr Amt zur kommenden Saison aus persönlichen Gründen aufgibt, kam der Meistertitel indes nicht überraschend. Sie erklärte: „Viele meiner zum Teil noch ganz jungen Spielerinnen haben in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht und in dieser Klasse super performt. Damit sie sich weiterentwickeln können und noch mehr gefordert werden, war der Aufstieg eigentlich ein Muss. Ich bin gespannt zu beobachten, wie sie sich nun in der Kreisliga schlagen werden.“

„Nichts da. Man muss sich immer sportliche Ziele setzen und unseres wird für das letzte Heimspiel sein, die Saison ohne Niederlage zu beenden“

SSVGH-Coach Mirko Hellwig

Die zweite Männermannschaft des Schulpsortvereins vom Heinzenwies-Gymnasium kommt in der Bezirksklasse bisher sogar noch komplett ohne Niederlage daher. Ein 3:2-Sieg gegen den VC Spike Guldental II am ersten Spieltag war das „schwächste“ Resultat der von Mirko Hellwig betreuten Truppe. Danach folgten ausnahmslos glatte Siege, so auch am Sonntag beim 3:0 gegen den TV Hechtsheim III. Dass der Meistertitel bereits zwei Spiele vor Saisonschluss feststeht, verdankt der SSVGH Idar-Oberstein der TSG Mainz-Bretzenheim III, die den Hauptverfolger, den TV Laubenheim, mit 3:1 geschlagen hatte. Das abschließende Heimspiel in 14 Tagen kann nun als Schaulaufen genutzt werden. Selbst zwei kaum zu erwartende Niederlagen ändern nichts an der Tabellensituation.

Dem widerspricht Mirko Hellwig lachend wie vehement: „Nichts da. Man muss sich immer sportliche Ziele setzen und unseres wird für das letzte Heimspiel sein, die Saison ohne Niederlage zu beenden.“ Allerdings kann es sein, dass die Akteure, die bisher eher von der Bank kamen, in den finalen Partien deutlich mehr Einsatzzeit bekommen werden, denn Sebastian Scherer, der Chef-Koordinator des Vereins, blickt schon in die Zukunft und schließt nicht aus, dass vor allem die Youngster der zweiten Mannschaft am abschließenden Heimspielwochenende eine Doppelschicht schieben müssen: „Wir werden viele von ihnen dann auch in der Ersten einsetzen, denn da sollen sie in der kommenden Saison vermehrt ran.“

Verbandsliga-Team unterliegt bei der TSG Bretzenheim II 1:3

Wie notwendig das Volleyball-Flaggschiff des Kreises Birkenfeld frisches Blut braucht, zeigte das Spiel gegen die TSG Bretzenheim II, zu dem der SSVGH wieder einmal extrem dezimiert anreiste. Als sich Zuspieler Sebastian Scherer dann auch noch am Ende des zweiten Satzes am Fuß verletzte, wurde es aufstellungstechnisch knifflig. Schlussendlich musste der Coach eine 1:3-Niederlage quittieren, „letzten Endes zurecht, weil wir auf die Strecke von vier Sätzen nicht genug entgegenzusetzen hatten.“

Dennoch hakte Scherer den Auftritt in der Landeshauptstadt schnell ab: „Aus Vereinssicht sind unsere Saisonziele voll aufgegangen. Die Nachwuchsteams bei den Männern und Frauen sind aufgestiegen, und werden in der höheren Spielklasse einen weiteren Entwicklungsschritt machen. Unsere erste Damenmannschaft wird einen soliden dritten Platz in der Bezirksklasse erreichen und die erste Männermannschaft im Mittelfeld der Verbandsliga einlaufen. Diese beiden Teams sind genau richtig platziert und bilden den Überbau für unsere Talente, der Weg von unten nach oben ist durchlässig. Theoretisch ist alles in bester Ordnung.“

Damit aus „theoretisch“ auch „praktisch“ wird, beginnt Scherers Arbeit im Hinblick auf die kommende Saison schon jetzt: „Was die Spielermenge angeht, bin ich hoch zufrieden. Unsere Basisarbeit und die Verquickung von Schul- und Vereinssport tragen Früchte. Was Trainer- und Betreuerpositionen angeht, wird es immer mal wieder Veränderungen geben. Da müssen wir wachsam sein. Aber wir haben da schon so unsere Ideen und werden auch im nächsten Jahr ein schlagkräftiges Team zusammenstellen.“