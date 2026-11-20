SSVGH Idar-Oberstein gewinnt Sebastian Scherer gibt erstmals den Libero – mit Erfolg Sascha Nicolay 20.11.2026, 13:18 Uhr

i Gab erstmals in seiner Laufbahn den „freien Mann“: SSVGH-Spielertraainer Sebnastian Scherer. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Erleichterung und Freude beim SSVGH Idar-Oberstein. Endlich gab es mal wieder Zählbares in der Verbandsliga. Eine Premiere spielte dabei eine wichtige Rolle.

Die Verbandsliga-Männer des SSVGH Idar-Oberstein ergatterten endlich einmal wieder Zählbares und reisten mit drei Punkten im Gepäck von der Auswärtspartie bei der SG VBC Haßloch/TSG Neustadt II ab. Nach dem Ausfall von Stamm-Libero Ivan Reinganz entschied das Team um Spielertrainer Sebastian Scherer, dass der Ausnahmekönner auf der Stellerposition selber zum allerersten Mal in seiner Karriere die Rolle des „freien Mannes“ in der Abwehr ausfüllen ...







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