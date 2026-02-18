Zweiter Absteiger gesucht Schlusslicht Wiesbaden kommt nach Vallendar Lutz Klattenberg 18.02.2026, 16:20 Uhr

i Jubelnde Vallendarer Volleyballerinnen: Nach dem Sieg im Derby in Neuwied will der TVV nun gegen Regionalligaschlusslicht VC Wiesbaden III nachlegen. Jörg Niebergall

In der Regionalliga Südwest könnte der TV Vallendar den Abstieg des VC Wiesbaden III besiegeln. Der TVV braucht allerdings selbst jeden Punkt, um den eigenen Abstiegssorgen zu entkommen.

Vier Partien sind es nach der kurzen Karnevalspause für den TV Vallendar noch in der Volleyball-Regionalliga Südwest. Am Ende soll der Klassenverbleib stehen und dafür bedarf es allerdings noch einiger Punkte. Als „Pflichtsieg“ muss daher auch das vorletzte Heimspiel in der Konrad-Adenauer-Sporthalle auf dem Mallendarer Berg gegen den VC Wiesbaden III betrachtet werden.







