Starkes Saisonfinale des VSC Schade, dass es kein Unentschieden gibt 31.03.2026, 11:46 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Der VSC Guldental bleibt die große Konstante in der Volleyball-Oberliga. Erneut hält sich das Team sicher über dem Strich. Ihre Klasse zeigten die Guldentalerinnen auch beim Saisonfinale.

Ein guter Saisonabschluss gelang den Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental. Trotz der 2:3-Niederlage (-24, 23, -18, 24, -10) beim VfL Oberbieber nahmen die Guldentalerinnen am letzten Spieltag einen Punkt mit nach Hause. Zwei Stunden benötigten die Gastgeberinnen, um ihren fünften Tabellenplatz zu behaupten – vor dem VSC Guldental.







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