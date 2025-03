Alexander Krippes gab sich alle Mühe, doch an eine Saison, in der er so oft als Verlierer vom Feld gehen musste, konnte er sich im Vorfeld des Auswärtsspiels bei der SG Heidelberg nicht erinnern. Nur fünf der ersten 16 Spiele in der Dritten Liga Süd konnten seine Westerwald Volleys für sich entscheiden – und daran änderte sich nach dem 17. Anlauf nichts. Das 2:3 (25:16, 15:25, 25:20, 13:25, 8:15) beim direkten Konkurrenten war sogar die sechste Niederlage in Folge. „Jetzt müssen wir das freie Wochenende nutzen, um noch mal in Schwung zu kommen für das Heimspiel in zwei Wochen“, meinte der WWV-Spielertrainer mit Blick auf den Saisonabschluss in eigener Halle gegen den Tabellendritten ASV Botnang (Samstag, 29. März, 19.30 Uhr in Ransbach-Baumbach). „Das sind wir unseren Fans schuldig.“

Im zweiten Satz geht die Linie verloren

Sogar in Heidelberg gab’s Unterstützung von den Rängen, da einige der Treusten im Umfeld der Volleys mitgekommen waren. Das schien die Mannschaft zunächst auch zu beflügeln. „Wir sind gut ins Spiel gekommen“, war Krippes zufrieden. Vor allem der Aufschlag erwies sich als probates Mittel, um den Tabellennachbarn unter Druck zu setzen. „Heidelberg hatte Probleme in der Annahme, daran hat sich im ersten Satz auch nichts geändert. So konnten wir uns viele Breaks holen.“

Diese Stärke sei zu Beginn des zweiten Durchgangs dann aber „abhanden gekommen“, wie Krippes festellen musste. Beim Stand von 12:9 für Heidelberg versuchte Krippes, in einer Auszeit die Sinne wieder zu schärfen. Doch der Appell verpuffte. Die Fehlerquote der Westerwälder stieg in kritische Bereiche, zugleich nahm der Druck, den die Gäste auf den Gegner ausübten, stetig ab. Mit einem Wechsel auf der Liberoposition war es den Einheimischen gelungen, sich zu stabilisieren und die Kräfteverhältnisse zu drehen.

„Nach diesem absurd schlechten vierten Satz war die Leistung im Tiebreak die katastrophale Folge.“

Alexander Krippes, Spielertrainer Westerwald Volleys

„Letztlich war das ganze Spiel ein großes Auf und Ab“, meinte der WWV-Spielertrainer, dessen Teams sich im dritten Satz wieder so präsentierte, wie es zu Beginn des Abends gelungen war. „Da sind wir stabil zum Satzgewinnen gekommen“, fand Krippes und ging optimistisch in den vierten Satz, der bei positivem Verlauf schon der letzte hätte sein können. War er aber nichts. Durch „eine Masse an Fehlern“ sei dieser Durchgang letztlich zum Knackpunkt geworden, musste der Gäste-Coach feststellen. „Etliche Bälle haben wir direkt ins Aus geschlagen, was zur Folge hatte, dass wir völlig unnötig hinterhergelaufen sind.“

Heidelberg ließ sich die Chance nicht entgehen, sich so bereits einen Punkt zu sichern, um dann im Tiebreak nach dem zweiten zu greifen. Über 4:1 und 10:5 bauten die Gastgeber ihren Vorsprung auf 13:7 aus und hatten bei der 21:8-Führung den Ausgleich fast schon in der Tasche. Am Ende entschied Heidelberg Satz vier mit 25:13 für sich und versetzte der Spielgemeinschaft aus Ransbach-Baumbach und Dernbach damit einen Tiefschlag, von dem sich diese nicht mehr erholen sollte. „Nach diesem absurd schlechten vierten Satz war die Leistung im Tiebreak die katastrophale Folge“, bemängelte Krippes.

Westerwald Volleys: Trefflich, Delinsky, Waters, Lohmann, Reinhardt, A. Krippes, Munsch, Dilly, Heibel, Nogueira Schmid.