Der Volleyballnachwuchs aus Rheinland-Pfalz hat beim Bundespokal gute Leistungen gezeigt. Vor allem die Junioren sorgten für Furore.
Lesezeit 2 Minuten
Beim Volleyball-Bundespokal der U18 Junioren und Juniorinnen haben die Auswahlteams aus Rheinland-Pfalz in Schwerin einen historischen Erfolg und ein Mal zumindest das Minimalziel erreicht. Die Junioren mit Spielern der Rheinlandteams der Westerwald Volleys, des TV Vallendar und des TV Bad Salzig erreichten erstmals seit 30 Jahren das Halbfinale und kamen am Ende auf den hervorragenden vierten Platz.