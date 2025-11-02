VVRP-Junioren im Halbfinale Rheinland-Pfalz-Auswahl überrascht beim Bundespokal Lutz Klattenberg 02.11.2025, 13:05 Uhr

i Für die Auswahlteams des Volleyballverbandes Rheinland-Pfalz (Foto) waren in Schwerin unter anderem mit dabei: Co-Trainerin Lisa Guillermard Trainer Benjamin Meßner, Nadiia Tsaryniak, Julia von Kielpinski, Zuzana Malikova (alle VC Neuwied), Lea Bicvic, Mila Schäfer (beide SG Koblenz-Maifeld Volleys) und Leonie Weidung (TV Vallendar) bei den Juniorinnen und Yves Stoyanov, Moritz Kilp, Karl Köhler, Martin Sotsenko (alle Westerwald Volleys), Lennart Schiffmann, Tim Gärtner, Moritz Heinrich, Ilias Bayarassou, Co-Trainer Paul Knep (alle TV Bad Salzig) und Mick Heinrich (TV Vallendar). Olga von Kielpinski

Der Volleyballnachwuchs aus Rheinland-Pfalz hat beim Bundespokal gute Leistungen gezeigt. Vor allem die Junioren sorgten für Furore.

Beim Volleyball-Bundespokal der U18 Junioren und Juniorinnen haben die Auswahlteams aus Rheinland-Pfalz in Schwerin einen historischen Erfolg und ein Mal zumindest das Minimalziel erreicht. Die Junioren mit Spielern der Rheinlandteams der Westerwald Volleys, des TV Vallendar und des TV Bad Salzig erreichten erstmals seit 30 Jahren das Halbfinale und kamen am Ende auf den hervorragenden vierten Platz.







Artikel teilen

Artikel teilen