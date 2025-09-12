Neue Saison, neuer alter Name: Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der DJK Andernach wird in der Deichstadt wieder Regionalliga-Volleyball unter dem Prädikat VC Neuwied geboten. Vieles klingt bekannt, nur die Ziele haben sich (vorerst) verändert.

Zurück in die Zukunft heißt es bei den Regionalliga-Volleyballerinnen in Neuwied. Nachdem der VC Neuwied 77 und die DJK Andernach in der Vorsaison zu den Mittelrheinvolleys fusioniert waren, sind die Deichstädterinnen nun wieder auf sich allein gestellt. „Andernach hat den Vertrag gekündigt, wir haben dies akzeptiert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, sagt der VCN-Vorsitzende Raimund Lepki.

„Das Grundgerüst für das obere Drittel ist auch da, aber wir fahren sicherlich richtig damit, uns zunächst konservative Ziele zu setzen.“

Ben Meßner, Trainer VC Neuwied 77

Sportlich sollte die Alleinstellung keine negativen Folgen haben. Neuwied startet in der Regionalliga Südwest und die Zweitvertretung in der Landesliga. Trainer beider Teams und gleichzeitig Nachwuchskoordinator ist weiterhin Ben Meßner. „Für die Teams und mich ändert sich erst einmal nichts. Wir treten in der Landesliga mit einer ganz jungen Mannschaft an, die an die Senioren herangeführt werden wollen. In der Regionalliga wollen wir eine gute Rolle spielen, erst einmal geht die Tendenz in Richtung Mittelfeld. Das Grundgerüst für das obere Drittel ist auch da, aber wir fahren sicherlich richtig damit, uns zunächst konservative Ziele zu setzen“, meint Meßner.

Und die Ausgangslage im Vergleich zum Vorjahr ist dabei schon deutlich besser, starteten die Mittelrheinvolleys in die vergangene Saison doch mit einer Hypothek von sechs Punkten aufgrund eines unzureichenden Schiedsrichterkontingents. Mit diesen sechs Punkten mehr auf der Habenseite hätte es zu Platz fünf gereicht. Der Kader ist mit einigen Neuzugängen nun auch breiter aufgestellt. Pia Campos Meurer und Julena Baun kamen von Regionalligaufsteiger TV Vallendar. Annika Hochmuth (Spvgg Dietersheim) ist neu sowie die zwei Mittelblockerinnen Sarah Hanioui (VfB Polch) und Nadia Tsaryniak (SV Rheinbreitbach). Zudem sind die Nachwuchstalente Milla Holspach und Melina Winzen mit einem Doppelspielrecht ausgestattet. Libera Laura Neufeld wurde aus der Reserve hochgezogen. Meßner: „Einen Teil der Vorbereitung nehmen wir noch mit in die Saison. Wir müssen noch an der Spielkonstanz arbeiten. Das wurde im Pokal deutlich.“