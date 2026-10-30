WW Volleys empfangen Konstanz Punktabzug vor Heimpremiere als besonderer Ansporn Marco Rosbach 30.10.2026, 15:45 Uhr

i Drittes Saisonspiel, erster Auftritt vor heimischer Kulisse: Die Mannschaft der Westerwald Volleys, hinten von links: Martin Sotsenko, Moritz Heinrich, Brandon Pfeiffer, Manuel Lohmann, Yves Alexander Stoyanov, Karl Köhler, Clemens Oehl; vorne von links: Alexander Krippes, Jonathan Waters, Moritz Kilp, Johannes Delinsky, Peter Nogueira Schmid, Trainer Matthias Mollenhauer. Andreas Hergenhahn

Für die Westerwald Volleys gab es ein Nachspiel am Grünen Tisch. Doch seine Energie soll der Drittligist jetzt nicht vergeuden, indem man sich über die Entscheidung ärgert. Vielmehr gilt es, bei der Heimpremiere an die gezeigte Leistung anzuknüpfen.

Zwei Niederlagen, aber immerhin einen Punkt hatten die Westerwald Volleys bei der Rückkehr von ihrer Schwarzwaldtour im Gepäck, doch auch dieser ist flöten gegangen vor dem ersten Heimspiel der Saison in der Dritten Liga Süd gegen den USC Konstanz (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle der Erich-Kästner-Schule Ransbach-Baumbach).







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