Für die Westerwald Volleys gab es ein Nachspiel am Grünen Tisch. Doch seine Energie soll der Drittligist jetzt nicht vergeuden, indem man sich über die Entscheidung ärgert. Vielmehr gilt es, bei der Heimpremiere an die gezeigte Leistung anzuknüpfen.
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Zwei Niederlagen, aber immerhin einen Punkt hatten die Westerwald Volleys bei der Rückkehr von ihrer Schwarzwaldtour im Gepäck, doch auch dieser ist flöten gegangen vor dem ersten Heimspiel der Saison in der Dritten Liga Süd gegen den USC Konstanz (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle der Erich-Kästner-Schule Ransbach-Baumbach).