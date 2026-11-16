2:3 der LAF in Walpershofen
Punkt beim Topteam macht den Sinzigern Hoffnung
Mit Justin Haubrichs (am Ball) im Zuspiel lief es wieder besser für die Sinziger Volleyballer, die beim starken TV Walpershofen
Mit Justin Haubrichs (am Ball) im Zuspiel lief es wieder besser für die Sinziger Volleyballer, die beim starken TV Walpershofen zwar 2:3 verloren, aber immerhin einen Punkt holten.
Martin Gausmann

Sinzigs Regionalliga-Volleyballer zeigen starke Nerven: Punktgewinn beim Tabellenführer Walpershofen. Spannung, Kampfgeist und neue Hoffnung im Abstiegskampf.

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Zwar unterlagen die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig beim TV Walpershofen mit 2:3 (13:25, 25:19, 25:27, 26:24, 13:15), nahmen aber neben dem einen Punkt, durch den Sinzig den letzten Tabellenplatz verlassen konnte, viel neuen Mut mit. Die Sinziger starteten im Saarland mit den Nachwuchskräften Sebastian Stelter und Marcel Kühl, die Routiniers Manuel Michno und Lukas Echelmeyer standen nicht zur Verfügung.
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