Sinzigs Regionalliga-Volleyballer zeigen starke Nerven: Punktgewinn beim Tabellenführer Walpershofen. Spannung, Kampfgeist und neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Zwar unterlagen die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig beim TV Walpershofen mit 2:3 (13:25, 25:19, 25:27, 26:24, 13:15), nahmen aber neben dem einen Punkt, durch den Sinzig den letzten Tabellenplatz verlassen konnte, viel neuen Mut mit.

Die Sinziger starteten im Saarland mit den Nachwuchskräften Sebastian Stelter und Marcel Kühl, die Routiniers Manuel Michno und Lukas Echelmeyer standen nicht zur Verfügung.