Plötzlich wird aus Auswärts- ein Heimspiel in Polch

Fast hätten die Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG ein freies Wochenende gehabt. Doch weil der Klub kurzfristig die Maifeldhalle in Polch organisieren konnte, wird nun doch gespielt.
Die gute Nachricht vorweg: Das Duell zwischen den Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys und dem TV Düppenweiler kann wie geplant an diesem Wochenende stattfinden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, da die dafür vorgesehene Spielstätte, die Kultur- und Sporthalle in Düppenweiler, ein Leck im Dach hat und von der Verbandsgemeinde gesperrt worden ist.