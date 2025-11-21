Koblenz-Maifeld-SG zu Hause Plötzlich wird aus Auswärts- ein Heimspiel in Polch Christian Müller 21.11.2025, 14:54 Uhr

Fast hätten die Volleyballerinnen der Koblenz-Maifeld-SG ein freies Wochenende gehabt. Doch weil der Klub kurzfristig die Maifeldhalle in Polch organisieren konnte, wird nun doch gespielt.

Die gute Nachricht vorweg: Das Duell zwischen den Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys und dem TV Düppenweiler kann wie geplant an diesem Wochenende stattfinden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, da die dafür vorgesehene Spielstätte, die Kultur- und Sporthalle in Düppenweiler, ein Leck im Dach hat und von der Verbandsgemeinde gesperrt worden ist.







