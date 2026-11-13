WW Volleys weiter ohne Sieg Platzt bei Krippes und Co. in Heidelberg der Knoten? Marco Rosbach 13.11.2026, 11:44 Uhr

i Gegen Darmstadt kehrte Routinier Alexander Krippes auf seine gewohnte Position als Außenangreifer zurück – eine Maßnahme, die sich bezahlt gemacht hat. Andreas Hergenhahn

Es ist nicht alles schlecht bei Drittliga-Schlusslicht Westerwald Volleys. Das Problem in den bisherigen vier Spielen: Zu selten kommt alles Gute, das in der Mannschaft steckt, gleichzeitig zum Vorschein. Das muss sich schnellstens ändern.

Die Jahre in der Dritten Liga Süd waren meist geprägt von einer Unberechenbarkeit, davon können die Westerwald Volleys ein Lied singen. Aufstiegsambition und Abstiegsangst waren parallel ständige Begleiter auf dem Weg durch die Saison, in der ein einziger Sieg oder eine einzige Niederlage große Auswirkungen auf das Tabellenbild haben konnten.







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