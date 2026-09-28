Während die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied stets die richtigen Lösungen im Heimspiel parat hatten, mussten die Männer aus Feldkirchen in Mainz auf der Mitte-Position kreativ werden. Nach dem Remis drohen zwei Spieler längere Pausen.
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In der Regionalliga Südwest landeten die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 den ersten Saisonsieg. Sie befinden sich nun in der Tabelle punktgleich (bei einem Spiel und einer Niederlage weniger) vor den jüngsten Gegnerinnen aus der Landeshauptstadt auf dem drittletzten Rang der Tabelle.