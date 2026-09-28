Erfolgsrezept des VC Neuwied Perfekter Mix aus Erfahrung und jugendlichem Schwung Lutz Klattenberg 28.09.2026, 15:35 Uhr

i Als „die perfekte Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Schwung“ bezeichnete Trainer Ben Messner die Leistung seiner Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77. Nach 66 Minuten hieß es 3:0. Libera Pia Campus Meurer (vorne in Blau) wurde als beste Spielerin ausgezeichnet. Jörg Niebergall

Während die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied stets die richtigen Lösungen im Heimspiel parat hatten, mussten die Männer aus Feldkirchen in Mainz auf der Mitte-Position kreativ werden. Nach dem Remis drohen zwei Spieler längere Pausen.

In der Regionalliga Südwest landeten die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 den ersten Saisonsieg. Sie befinden sich nun in der Tabelle punktgleich (bei einem Spiel und einer Niederlage weniger) vor den jüngsten Gegnerinnen aus der Landeshauptstadt auf dem drittletzten Rang der Tabelle.







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