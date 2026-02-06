TV sebamed Bad Salzig
Ohne Giersch und Hammes zum Tabellenzweiten Wiesbach
Schwere Aufgabe für den TV sebamed Bad Salzig am 14. von 18 Spieltagen in der Regionalliga: Der Tabellenvorletzte gastiert am Samstag beim Zweiten TV Wiesbach.

Noch fünf Spieltage stehen in der Volleyball-Regionalliga Südwest an: Der TV sebamed Bad Salzig belegt als Tabellenneunter und Vorletzter einen direkten Abstiegsplatz. Die Aussicht auf Besserung am 14. Spieltag ist gering: Die Bad Salziger müssen zum einem beim Tabellenzweiten TV Wiesbach antreten, zum anderen fehlen dem TV am Samstag (19 Uhr) in Eppelborn mit Bjarne Giersch und Julius Hammes zwei Leistungsträger.

