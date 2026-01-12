2:3 gegen TuS Kriftel II
Nur ein Zähler für TV sebamed Bad Salzig nach Krimi
TV sebamed Bad Salzig

Sechste Niederlage in Folge für Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig in der Volleyball-Regionalliga: Nach einem fast zweistündigen Krimi musste sich der Tabellenvorletzte dem TuS Kriftel II mit 2:3 in Boppard geschlagen geben.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem Heimsieg gegen den TuS Kriftel II hätte der TV sebamed Bad Salzig die Abstiegszone in der Volleyball-Regionalliga Südwest verlassen können. Aber in Boppard sprang zum Rückrundenauftakt beim 2:3 (27:29, 25:23, 15:25, 25:22, 13:15) nur ein Punkt gegen die Hessen aus dem Main-Taunus-Kreis heraus – statt der erhofften zwei (bei einem 3:2) oder drei Zähler (bei einem 3:1 oder 3:0).

Ressort und Schlagwörter

Sport