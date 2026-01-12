2:3 gegen TuS Kriftel II Nur ein Zähler für TV sebamed Bad Salzig nach Krimi Michael Bongard 12.01.2026, 11:19 Uhr

i TV sebamed Bad Salzig

Sechste Niederlage in Folge für Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig in der Volleyball-Regionalliga: Nach einem fast zweistündigen Krimi musste sich der Tabellenvorletzte dem TuS Kriftel II mit 2:3 in Boppard geschlagen geben.

Mit einem Heimsieg gegen den TuS Kriftel II hätte der TV sebamed Bad Salzig die Abstiegszone in der Volleyball-Regionalliga Südwest verlassen können. Aber in Boppard sprang zum Rückrundenauftakt beim 2:3 (27:29, 25:23, 15:25, 25:22, 13:15) nur ein Punkt gegen die Hessen aus dem Main-Taunus-Kreis heraus – statt der erhofften zwei (bei einem 3:2) oder drei Zähler (bei einem 3:1 oder 3:0).







