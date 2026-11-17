2:3-Niederlage in Burgbrohl Nur ein Punkt für den VBC Ediger-Eller 17.11.2026, 12:22 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Der VBC Ediger-Eller hat mit 2:3 bei der Spvgg Burgbrohl verloren, immerhin durch den Gang in den fünften Satz einen Punkt mitgenommen. Die Moselaner behalten damit den zweiten Platz in der Verbandsliga.

Der Aufsteiger VBC Ediger-Eller hat in seinem siebten Spiel in der Volleyball-Verbandsliga zum zweiten Mal nicht gewonnen, aber immerhin einen Punkt bei der knappen 2:3-Niederlage bei der Spvgg Burgbrohl mit nach Hause gebracht. Nach dem Fünf-Satz-Krimi standen die Moselaner wenigstens nicht mit ganz leeren Händen da.







Artikel teilen

Artikel teilen