Geduld ist gefragt bei den Westerwald Volleys. Nach zwei Auswärtsniederlagen ging auch die Heimpremiere des Volleyball-Drittligisten in die Hosen. Das hatte im wesentlichen drei Gründe, erkannte Trainer Matthias Mollenhauer.
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Nach Auswärtsniederlagen in Schwenningen und Freiburg hat auch das erste Heimspiel der Saison in der Südgruppe der Dritten Liga nicht die Wende zum Guten gebracht: Die Westerwald Volleys mussten sich dem USC Konstanz glatt mit 0:3 (19:25 23:25 22:25) geschlagen geben und schafften es dabei nicht, den erkennbar positiven Trend des vergangenen Wochenendes im Schwarzwald nun vor heimischer Kulisse zu bestätigen.