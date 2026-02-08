Maifeld Volleys verlieren Nogueira Schmid: Dritter Satz war komplett bodenlos Christian Müller 08.02.2026, 15:56 Uhr

i SG-Trainer Peter Nogueira Schmid fand klare Worte zu der Leistung seines Teams in den Abschnitten zwei und drei. Jörg Niebergall

Abstiegskampf in der Volleyball-Oberliga: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys verlieren das Spiel, obwohl sie den ersten Satz für sich entscheiden konnten. Ein Leistungseinbruch besonders im dritten Satz schmerzt SG-Trainer Peter Nogueira Schmid.

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben das erste direkte Duell im Abstiegskampf der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verloren, beim 2:3 (25:20, 19:25, 9:25, 25:23, 12:15) gegen Gastgeber VSC Spike Guldental aber immerhin einen Punkt gewonnen, der noch wichtig werden könnte, und Tabellenplatz acht direkt vor der Abstiegszone behauptet.







Artikel teilen

Artikel teilen