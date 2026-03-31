Zum Abschluss der Saison
Niederlage für Feldkirchen, knapper Sieg für Neuwied
Der TV Feldkirchen (in Blau) verlor zum Saisonabschluss mit 0:3 gegen den TV Wiesbach.
Der TV Feldkirchen (in Blau) verlor zum Saisonabschluss mit 0:3 gegen den TV Wiesbach.
Jörg Niebergall

Während die Männer des TV Feldkirchen zum Saisonabschluss eine Niederlage kassierten, gewannen die Frauen des VC Neuwied ihr Spiel in Wiesbaden. Der Klassenverbleib stand bereits zuvor schon fest.

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Die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 haben sich mit einem 3:2-Erfolg beim VC Wiesbaden III und dem Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest aus der Saison verabschiedet. Für die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen gab es am letzten Spieltag eine klare 0:3-Heimniederlage gegen den TV Wiesbach.

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