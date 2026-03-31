Während die Männer des TV Feldkirchen zum Saisonabschluss eine Niederlage kassierten, gewannen die Frauen des VC Neuwied ihr Spiel in Wiesbaden. Der Klassenverbleib stand bereits zuvor schon fest.
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Die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 haben sich mit einem 3:2-Erfolg beim VC Wiesbaden III und dem Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest aus der Saison verabschiedet. Für die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen gab es am letzten Spieltag eine klare 0:3-Heimniederlage gegen den TV Wiesbach.