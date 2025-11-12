SSVGH gewinnt zweimal Nick Brusius im Krimi kalt wie eine Hundeschnauze 12.11.2025, 13:07 Uhr

i Levan Jishkariani zieht durch und punktet mit einem knallharten Schmetterschlag gegen den VTV Mundenheim. Jishkariani und sein SSVGH Idar-Oberstein lieferten einen packenden Verbandsliga-Spieltag ab und fuhren vier Punkte ein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Etwas spannender als nötig machten es die Verbandsliga-Männer des SSVGH Idar-Oberstein gegen den VTV Mundenheim, ehe sie dann im zweiten Spiel in einem echten Thriller die Oberhand behielten.

Die erste Männermannschaft des SSVGH Idar-Oberstein blieb auch in ihrem vierten Spiel in der Volleyball-Verbandsliga ungeschlagen, musste aber erstmals einen Punkt abgeben. Nichtsdestotrotz liegt die Heinzenwies-Truppe als Tabellenzweiter nur einen Zähler hinter ihrem nächsten Gegner, dem ASV Landau, der die Schmuckstädter in 14 Tagen zum Spitzenspiel empfängt.







