Nick Brusius im Krimi kalt wie eine Hundeschnauze

Etwas spannender als nötig machten es die Verbandsliga-Männer des SSVGH Idar-Oberstein gegen den VTV Mundenheim, ehe sie dann im zweiten Spiel in einem echten Thriller die Oberhand behielten.
Lesezeit 3 Minuten
Die erste Männermannschaft des SSVGH Idar-Oberstein blieb auch in ihrem vierten Spiel in der Volleyball-Verbandsliga ungeschlagen, musste aber erstmals einen Punkt abgeben. Nichtsdestotrotz liegt die Heinzenwies-Truppe als Tabellenzweiter nur einen Zähler hinter ihrem nächsten Gegner, dem ASV Landau, der die Schmuckstädter in 14 Tagen zum Spitzenspiel empfängt.