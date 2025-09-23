Feldkirchen verliert auswärts Neuwieds Frauen fehlt beim Heimdebüt die Energie Lutz Klattenberg 23.09.2025, 09:04 Uhr

i Die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 (hier im Block) hatten den Gästen aus Mainz-Bretzenheim nicht genug entgegenzusetzen. Jörg Niebergall

Chancenlos waren am zweiten Regionalliga-Spieltag die Teams aus dem Kreis Neuwied. Während sich die Neuwieder Volleyballerinnen zu Hause geschlagen geben mussten, gingen die Feldkirchener Männer auswärts leer aus – nach vielversprechendem Beginn.

Nach ihren Auftakterfolgen in der Volleyball-Regionalliga Südwest hatten sich sowohl die Frauen des VC Neuwied 77 als auch die Männer des TV Feldkirchen das zweite Saisonwochenende ganz anders vorgestellt. Die Deichstädterinnen unterlagen bei ihrem Debüt in eigener Halle der TSG Mainz-Bretzenheim glatt mit 0:3.







