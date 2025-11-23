Feldkirchen legt Protest ein Neuwiederinnen stimmen Trainer Ben Messner zufrieden Lutz Klattenberg 23.11.2025, 21:20 Uhr

i „Das war ein wirklich gutes Wochenende": Ben Messner (in Schwarz) war sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Spielerinnen beim jüngsten Doppelspieltag. Ein Sieg gegen den DVV-Stützpunkt und eine starke Leistung beim Tabellenführer stimmten den Trainer zufrieden. Jörg Niebergall

Der VCN kann stolz und zufrieden auf einen kräftezehrenden Doppelspieltag zurückblicken. Neben einem wichtigen Sieg, zeigten die Volleyballerinnen eine starke Leistung gegen den Tabellenführer. Beim TV Feldkirchen waren sie gar nicht zufrieden.

Während die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen im Saarland eine klare Niederlage einstecken mussten, gab es für die Regionalliga-Frauen des VC Neuwied 77 Sieg und Niederlage an ihrem Doppelspieltag. VC Neuwied 77 – DVV Stützpunkt Südwest 3:1 (28:26, 24:26, 25:17, 25:21), Eintracht Frankfurt – VCN 77 3:0 (25:22, 29:27, 25:17).







