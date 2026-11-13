Besserung erst im Januar Neuwiederinnen nehmen sich Beispiel an den Eichhörnchen Lutz Klattenberg 13.11.2026, 14:49 Uhr

i Haben die Volleyballerinnen des VC Neuwied in diese Jahr noch Grund zu jubeln? Ihr Trainer Ben Messner setzt auf das Eichhörnchen-Prinzip. Jörg Niebergall

Unterschiedliche Gemütslagen durchleben aktuell die beiden Volleyball-Regionalligisten aus dem Kreis Neuwied. Während es bei Feldkirchens Männern sehr gut läuft, hoffen die VCN-Frauen auf Besserung der Situation im neuen Jahr.

Während die Männer des TV Feldkirchen die Tabellenspitze der Volleyball-Regionalliga Südwest ins Visier genommen haben, wollen die Frauen des VC Neuwied 77 das Tabellenende verlassen.HTG Bad Homburg – VC Neuwied 77 (Sa, 19.30 Uhr). Mit nur vier Punkten aus sieben Spielen zieren die Deichstädterinnen derzeit das Tabellenende.







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