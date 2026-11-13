Besserung erst im Januar
Neuwiederinnen nehmen sich Beispiel an den Eichhörnchen
Haben die Volleyballerinnen des VC Neuwied in diese Jahr noch Grund zu jubeln? Ihr Trainer Ben Messner setzt auf das Eichhörnche
Haben die Volleyballerinnen des VC Neuwied in diese Jahr noch Grund zu jubeln? Ihr Trainer Ben Messner setzt auf das Eichhörnchen-Prinzip.
Jörg Niebergall

Unterschiedliche Gemütslagen durchleben aktuell die beiden Volleyball-Regionalligisten aus dem Kreis Neuwied. Während es bei Feldkirchens Männern sehr gut läuft, hoffen die VCN-Frauen auf Besserung der Situation im neuen Jahr.

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Während die Männer des TV Feldkirchen die Tabellenspitze der Volleyball-Regionalliga Südwest ins Visier genommen haben, wollen die Frauen des VC Neuwied 77 das Tabellenende verlassen.HTG Bad Homburg – VC Neuwied 77 (Sa, 19.30 Uhr). Mit nur vier Punkten aus sieben Spielen zieren die Deichstädterinnen derzeit das Tabellenende.
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