Die Zukunft der Volleyballteams des TV Feldkirchen und des VC Neuwied soll in der Regionalliga liegen. Dafür können beide Mannschaften am Wochenende wichtige Weichen stellen. Beim VCN ist derweil klar, dass der Trainer über die Saison hinaus bleibt.
Lesezeit 2 Minuten
In der Regionalliga Südwest spielen die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 beim Aufstiegsaspiranten HTG Bad Homburg. Die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen streben bei der Reserve der SSG Langen einen seltenen Auswärtssieg an.HTG Bad Homburg – VC Neuwied 77 (Sa.