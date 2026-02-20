Ben Messner bleibt VCN-Trainer Neuwieder Volleyballteams haben es in der eigenen Hand Lutz Klattenberg 20.02.2026, 10:53 Uhr

i Planen Ben Messner (in Schwarz) und seine Spielerinnen des VC Neuwied 77 hier schon die zukünftige Ausrichtung? Klar ist, dass der Trainer auch in der nächsten Saison für Nachwuchs und Seniorenteams verantwortlich sein wird. Es sei eine „bewusste Entscheidung für Neuwied" gewesen. Jörg Niebergall

Die Zukunft der Volleyballteams des TV Feldkirchen und des VC Neuwied soll in der Regionalliga liegen. Dafür können beide Mannschaften am Wochenende wichtige Weichen stellen. Beim VCN ist derweil klar, dass der Trainer über die Saison hinaus bleibt.

In der Regionalliga Südwest spielen die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 beim Aufstiegsaspiranten HTG Bad Homburg. Die Regionalliga-Männer des TV Feldkirchen streben bei der Reserve der SSG Langen einen seltenen Auswärtssieg an. HTG Bad Homburg – VC Neuwied 77 (Sa.







Artikel teilen

Artikel teilen