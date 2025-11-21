Neuwieder Kraftakt mit unterschiedlichen Anforderungen

Der VC Neuwied 77 steht vor einem doppelten Kraftakt – erst gegen den DVV-Nachwuchs, dann gegen den überragenden Aufsteiger Eintracht Frankfurt, der die Tabelle anführt. Feldkirchener Männer spielen auswärts.
Lesezeit 1 Minute
In der Regionalliga Südwest erwartet die Volleyballerinnen des VC Neuwied ein Doppelspieltag. Zu Hause gegen den DVV Stützpunkt Südwest, auswärts bei Eintracht Frankfurt. Für die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen geht es ins Saarland.VC Neuwied 77 – DVV Stützpunkt Südwest (Sa, 19 Uhr, Ludwig-Erhard-Schule), Eintracht Frankfurt – VCN 77 (So, 15 Uhr).