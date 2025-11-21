Feldkrichens Männer auswärts Neuwieder Kraftakt mit unterschiedlichen Anforderungen Lutz Klattenberg 21.11.2025, 13:44 Uhr

i „Natürlich wird es auch eine Kraft-Frage", sagt Neuwieds Trainer Ben Messner. Seine Volleyballerinnen stehen vor einem Doppelspieltag, der ganz unterschiedliche Anforderungen an sie stellen wird. Jörg Niebergall

Der VC Neuwied 77 steht vor einem doppelten Kraftakt – erst gegen den DVV-Nachwuchs, dann gegen den überragenden Aufsteiger Eintracht Frankfurt, der die Tabelle anführt. Feldkirchener Männer spielen auswärts.

In der Regionalliga Südwest erwartet die Volleyballerinnen des VC Neuwied ein Doppelspieltag. Zu Hause gegen den DVV Stützpunkt Südwest, auswärts bei Eintracht Frankfurt. Für die Regionalliga-Herren des TV Feldkirchen geht es ins Saarland. VC Neuwied 77 – DVV Stützpunkt Südwest (Sa, 19 Uhr, Ludwig-Erhard-Schule ), Eintracht Frankfurt – VCN 77 (So, 15 Uhr).







