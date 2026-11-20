Regionalliga-Schlusslicht VC Neuwied fordert am Samstag den erfahrenen Aufsteiger Mörfelden und setzt auf Unterstützung der Fans und eine gute Physis. Feldkirchens Männer wollen am Sonntag ihre weiße Heimweste gegen den Spitzenreiter verteidigen.

Heimspiele stehen für die Neuwieder Regionalliga-Volleyballer an. Die VCN-Frauen spielen am Samstagabend, die Feldkirchener Männer am Sonntag.

Die Neuwiederinnen empfangen als Schlusslicht den Aufsteiger, der sich mit zehn Punkten im Mittelfeld eingeordnet hat.