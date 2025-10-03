Heimspiele in der Regionalliga Neuwied und Feldkirchen peilen vor Pause Siege an Lutz Klattenberg 03.10.2025, 12:31 Uhr

i Als starke Einheit vollen sich die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 um Trainer Ben Meßner präsentieren, damit gegen Marburg-Biedenkopf der zweite Sieg gelingt. Jörg Niebergall

Die Zielsetzung ist identisch, wenn die Frauen des VC Neuwied und die Männer des TV Feldkirchen am Wochenende in der Volleyball-Regionalliga aufs Feld gehen. Siege wären für beide Teams immens wichtig vor der längeren Herbstferien-Pause.

Nach dem vierten Spieltag steht in der Volleyball-Regionalliga Südwest bei Frauen und Männern eine vierwöchige Unterbrechung an. Sowohl der TV Feldkirchen als auch der VC Neuwied 77 streben eine ausgeglichen Pausenbilanz an. Dafür muss beiderseits nun der zweite Sieg her.







