Die Zielsetzung ist identisch, wenn die Frauen des VC Neuwied und die Männer des TV Feldkirchen am Wochenende in der Volleyball-Regionalliga aufs Feld gehen. Siege wären für beide Teams immens wichtig vor der längeren Herbstferien-Pause.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem vierten Spieltag steht in der Volleyball-Regionalliga Südwest bei Frauen und Männern eine vierwöchige Unterbrechung an. Sowohl der TV Feldkirchen als auch der VC Neuwied 77 streben eine ausgeglichen Pausenbilanz an. Dafür muss beiderseits nun der zweite Sieg her.